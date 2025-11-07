Oscar-nominierte Schauspielerin Pauline Collins mit 85 gestorben

Pauline Collins wurde 1940 im südenglischen Exmouth geboren und wuchs in Liverpool auf. Zunächst arbeitete sie als Lehrerin, bevor sie sich ganz der Schauspielerei widmete. Erste TV–Rollen spielte sie ab Ende der 1950er Jahre, ihr Filmdebüt folgte 1966. Zu ihren wichtigsten Arbeiten zählen «City of Joy» (1991), wo sie neben Patrick Swayze (1952–2009) spielte, «Doctor Who» (1967 und 2006) oder «Quartet» mit Maggie Smith (1934–2024) und Michael Gambon (1940–2023). 2017 schlüpfte sie für «The Time of Their Lives» in ihre letzte Filmrolle.