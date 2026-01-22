Oscar-Nominierungen 2026: «Blood & Sinners» bricht Rekord

Die Nominierten für die 98. Oscars stehen fest. Der Vampir–Horrorfilm «Blood & Sinners» führt wie erwartet die Liste an. Mit 16 Nominierungen bricht der Film von Ryan Coogler sogar einen Oscar–Rekord. Bislang hatten «Alles über Eva» (1950), «Titanic» (1997) und «La La Land» (2016) mit 14 Nominierungen den Rekord gehalten. «Blood & Sinners» kann unter anderem auf Preise in den Kategorien «Bester Film», «Beste Regie» und «Bester Schauspieler» hoffen.