Oscar-Ohrfeige: Auch Willow Smiths Papa Will ist nur ein Mensch

«Ich sehe meine gesamte Familie als menschlich und ich liebe und akzeptiere sie für all ihre Menschlichkeit», erläutert Willow Smith. Ihr Vater wurde in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Stars der Welt und auch ihre Mutter Jada Pinkett Smith (50) sowie Bruder Jaden (24) sind unter anderem Schauspieler. Ausserdem besitzt Will Smith einen weiteren Sohn, Trey (29), der ebenfalls schauspielert, aus einer vorangegangenen Beziehung. Aufgrund der Situation, in der sich alle befänden, werde diese Menschlichkeit der Familienmitglieder manchmal «nicht akzeptiert und man erwartet von uns, dass wir uns auf eine Weise verhalten, die einem gesunden Leben und Ehrlichkeit nicht zuträglich ist».