Oscar-Ohrfeige: Will Smith entschuldigt sich öffentlich bei Chris Rock

Will Smith (53) hat sich bei Chris Rock (57) entschuldigt. Einen Tag, nachdem er den Comedian während der Live-Show der Oscarverleihung auf der Bühne ins Gesicht geschlagen hatte, veröffentlichte der Oscarpreisträger einen Beitrag auf Instagram. «Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch», schreibt Will Smith darin. «Mein Verhalten bei der Oscarverleihung gestern Abend war inakzeptabel und unentschuldbar.»