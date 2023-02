Oscar-Party von Elton John: Das sind die ersten Promigäste

Wie «Variety» meldet, stehen auch schon die ersten drei Promigäste fest. So wird nach seinem Host-Gastspiel 2022 Schauspieler McCormack, unter anderem bekannt aus der Kultsitcom «Will & Grace», in diesem Jahr erneut mit von der Partie sein. Ausserdem wird Sängerin und Darstellerin MJ Rodriguez (32) erwartet. Singer/Songwriterin Rina Sawayama (32) wird für die musikalische Unterhaltung sorgen. Weitere Gäste und Künstler sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, heisst es weiter. Die diesjährige Oscarverleihung findet am 12. März statt.