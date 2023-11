Oscar Pistorius kommt wohl bald auf Bewährung frei

June Steenkamp: «Ich glaube Oscars Version nicht»

Steenkamps Mutter June nahm nicht an dem Termin teil, berichtete etwa «BBC». Es wurde jedoch eine Erklärung von ihr verlesen, in dem sie an ihren Mann Barry erinnert, der im September verstorben ist. Sie teilte mit, dass sie noch nicht die Kraft habe, Oscar Pistorius wieder gegenüberzustehen. Ihr Mann sei an einem «gebrochenen Herzen» gestorben, das er durch die Trauer um seine Tochter erlitten habe. Die Steenkamps hatten die Freilassung vor dem Freiheitsversuch im März entschieden abgelehnt. Nun liess June Steenkamp erneut wissen: «Ich glaube Oscars Version nicht, dass er dachte, die Person auf der Toilette sei ein Einbrecher. Tatsächlich kenne ich niemanden, der das glaubt.» Reevas Bruder Adam Steenkamp plädierte noch am Vorabend dafür, dass Pistorius hinter Gittern bleibt, um seine Strafe zu verbüssen. Er sagte gegenüber «Daily Mail»: «Ich dachte bereits, dass der ursprüngliche Strafsatz an sich milde sei.»