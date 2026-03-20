Oscar-Schnäuzer erklärt: Leonardo DiCaprio dreht neuen Scorsese-Film

DiCaprio und Scorsese teilten das Szenenbild auch auf ihren jeweiligen Social–Media–Profilen. «‹What Happens at Night› befindet sich derzeit in Produktion», heisst es dazu schlicht. Auch die Apple Studios haben den Drehbeginn in einer Mitteilung bestätigt. Demnach wird derzeit in Tschechien gedreht. «Der Film handelt von einem amerikanischen Ehepaar, das in eine kleine, verschneite Stadt in Europa reist, um ein Baby zu adoptieren», heisst es weiter. Im Roman checken die Eheleute in ein riesiges, verlassenes Hotel ein, wo sie auf eine Reihe mysteriöser Charaktere treffen. Darunter befinden sich eine extravagante Sängerin, ein verkommener Geschäftsmann und ein charismatischer Wunderheiler.