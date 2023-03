Weder «Avatar: The Way of Water» noch «Top Gun: Maverick» wurden bei den Academy Awards als «Bester Film» ausgezeichnet. Für «Top Gun 2» gab es bei vier Nominierungen letztendlich einen Goldjungen für den «Besten Ton», während der ebenfalls vierfach nominierte «Avatar 2» in der Kategorie «Beste visuelle Effekte» triumphierte. «Avatar 2»-Regisseur Cameron gewann in seiner langen und erfolgreichen Karriere bereits drei Oscars, während Cruise bislang lediglich vier Nominierungen vorweisen kann.