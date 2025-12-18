Oscar-Verleihung wird ab 2029 bei YouTube gezeigt

Ob das auch nach 2028 der Fall sein wird, ist fraglich. Der neue Deal mit YouTube wird als «exklusiv und global» beschrieben. Ab 2029 wird die Verleihung höchstwahrscheinlich nicht mehr im deutschen Free–TV zu sehen sein. Die Ära, in der man für die Oscars den Fernseher einschaltete, endet nach der 100. Jubiläumsausgabe im Jahr 2028.