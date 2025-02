Oscar-Vorbereitungen: Host Conan O'Brien rollt den roten Teppich aus

Wenige Tage vor der diesjährigen Oscarverleihung wurde der rote Teppich ausgerollt – und zwar von niemand Geringerem als Host Conan O‹Brien (61). Der Talkshow–Moderator erschien dabei im Anzug zum «Roll Out» in Hollywood und packte im Blitzlichtgewitter der Fotografen selbst mit an. Der rote Teppich, über den die Stars am Sonntag flanieren werden, misst über 250 Meter in der Länge und rund zehn Meter in der Breite. Vor den Reportern soll O›Brien laut US–Medien dabei gescherzt haben, ihm fehle es eigentlich an Muskeln für diese Aufgabe.