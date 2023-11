Oscarpreisträger Jamie Foxx wird wegen sexueller Belästigung verklagt

Jamie Foxx soll Frau in Restaurant unsittlich berührt haben

Nach den Fotos habe der Schauspieler unter anderem zu ihr gesagt: «Wow, du hast einen Supermodel–Körper» und «Du riechst gut». Kurze Zeit später habe Foxx sie am Arm gepackt und in einen hinteren Teil des Restaurants gezogen, so die Anschuldigungen. Dort habe er sie angeblich unsittlich im Genitalbereich und an ihren Brüsten berührt, obwohl sie versucht habe, sich von ihm loszueisen. Ein Sicherheitsbeamter hätte die Szenerie beobachtet, ihr aber nicht geholfen. Ihre Freundin habe sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Restaurant aufgehalten.