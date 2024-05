Oscarpreisträgerin Kate Winslet kommt zum Filmfest München

Ein besonderer Star–Gast in der bayerischen Landeshauptstadt: Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48) wird im Sommer das Filmfest München mit einem Besuch beehren, wie das Festival am 8. Mai per Pressemitteilung bekannt gab. Der Star aus Filmen wie «Titanic» und Serien wie «Mare of Easttown» stellt bei der 41. Ausgabe des Filmfests München sein neuestes Werk «Die Fotografin» (Originaltitel: «Lee») vor. Der Film handelt von der legendären Kriegsfotografin Lee Miller (1907–1977). Daneben erhält Winslet den CineMerit Award.