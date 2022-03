Oscars 2022: Auch John Travolta wird dabei sein

«The Power of the Dog» kann abräumen

Mit zwölf Nominierungen gilt «The Power of the Dog» als Favorit in diesem Jahr. Nominiert ist Jane Campions (67) Western-Drama etwa als «Bester Film». Die Neuseeländerin kann den Oscar für die beste Regie gewinnen und auch ihr Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch (45) könnte ausgezeichnet werden. Zudem auf der Liste: Kirsten Dunst (39) als beste Nebendarstellerin und Jesse Plemons (33) sowie Kodi Smit-McPhee (25) als beste Nebendarsteller.