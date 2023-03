Allerdings konnte sich der Antikriegsfilm, der auf dem gleichnamigen Buch von Erich Maria Remarque (1898-1970) basiert, in anderen Top-Kategorien nicht durchsetzen. Der «Beste Ton» ging stattdessen an «Top Gun: Maverick», das «Beste Make-up» holte sich «The Whale». «Avatar: The Way of Water» erhielt den Preis für «Beste visuelle Effekte» und das «Beste adaptierte Drehbuch» ging an «Die Aussprache».