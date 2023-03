Daniel-Duo schlägt Dauerbrenner

Auch in der Kategorie «Beste Regie» befand sich eine illustre Reihe an Namen auf der Nominierungsliste. Todd Field (59) für «Tár», Martin McDonagh (52) für «The Banshees of Inisherin», Ruben Östlund (48) für «Triangle of Sadness» sowie Steven Spielberg (76) für «Die Fabelmans». Doch einmal mehr war an einem Daniel-Duo kein Vorbeikommen, nicht einmal für Regie-Legende Spielberg: Kwan und Scheinert sammelten auch hier für «Everything Everywhere All at Once» die Goldjungen ein und hielten wie mit ihrem Film auch auf der Bühne ein flammendes Plädoyer für mehr Toleranz und Freude an der Vielfalt.