Oscars-Countdown: Diese Favoriten sind bei den Buchmachern vorne

Aber auch in Deutschland dürfen wir dieses Jahr auf einen Preis hoffen: Könnte es Sandra Hüller (45) gelingen, bei den Academy Awards 2024 als erste Deutsche seit 1938 einen Goldjungen in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» mit nach Hause zu nehmen? Oder hat zumindest einer der zwei Filme, in denen Hüller 2023 zu sehen war – «Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest» – Chancen, ausgezeichnet zu werden? Und wie sieht es für «Das Lehrerzimmer» von İlker Çatak (40) oder Wim Wenders' (78) «Perfect Days» in der Kategorie «Bester internationaler Film» aus? Die Buchmacher haben klare Favoriten.