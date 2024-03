Oscars: Emma Stone schlägt Sandra Hüller, Cillian Murphy triumphiert

Emma Stone gewinnt bereits ihren zweiten Oscar als Hauptdarstellerin nach «La La Land» (2016). Sie reüssierte in einem starken Jahrgang. Neben der Gewinnerin galt Lily Gladstone (37) als Mitfavoritin. Mit einem Sieg für «Killers of the Flower Moon» wäre sie die erste indigene Person mit einem Oscar in einer Schauspielkategorie gewesen.