Oscars: Vanessa Hudgens und Julianne Hough moderieren Vorprogramm

US–Schauspielerin und Sängerin Vanessa Hudgens (35, «High School Musical») und Multitalent Julianne Hough (35) moderieren die «The Oscars Red Carpet Show». Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch via Instagram bekannt. Mit dieser TV–Sendung wird auf die 96. Oscarverleihung eingestimmt. Das Live–Format läuft am 10. März nachmittags Ortszeit auf ABC.