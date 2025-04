Oscars: Wähler müssen nachweisen, dass sie alle Filme gesehen haben

Bei der nächsten Oscar–Gala am 15. März 2026 wird nicht nur erstmals ein Preis für das beste Casting verliehen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab jetzt bekannt, dass es für die 98. Verleihung noch weitere Änderungen geben wird. Sie betreffen das Prozedere rund um die Wahl der besten Filme und Filmschaffenden des Kinojahres 2025.