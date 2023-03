Trotz Streichungen: Zahlreiche Gags über Will Smith

Einige Gags über den Smith-Skandal schafften es aber in die Gala. «Wenn irgendjemand in diesem Theater zu irgendeinem Zeitpunkt während der Vorstellung eine Gewalttat begeht, werden Sie mit dem Oscar für den besten Schauspieler ausgezeichnet und dürfen eine 19-minütige Rede halten», sagte Jimmy Kimmel gleich in seinem Eröffnungsmonolog.