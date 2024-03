Oscarverleihung 2024: So straff und so politisch wie selten

Danach nahm die Show etwas an Fahrt auf, Steven Gätjen wurde lockerer, auch weil er mit Paul Luca Fischer (25) einen Co–Kommentator und Social–Media–Wingman an die Seite bekam. Die Kategorien wurden schön straff abgehandelt. Dennoch blieb Zeit für nette Gimmicks: Ein indigener Tanz zu Ehren von «Killers of the Flower Moon». Eine Würdigung von Stuntleuten. Der (fast) nackte John Cena (46), der den Oscar für das beste Kostümdesign vergab, bekleidet nur mit dem Umschlag mit den Gewinnern vor seinem Goldjungen – eine Reminiszenz an Robert Opel, der vor 50 Jahren nackt über die Oscar–Bühne flitzte.