Oscarverleihung: Dwayne Johnson und viele weitere Stars treten auf

Oscar-Gewinner und Megastars

Die namhafte Riege an Presentern setzt sich aus vielen Grössen der Schauspiellandschaft zusammen. So werden unter anderem Dwayne «The Rock» Johnson (50), Emily Blunt (40), Samuel L. Jackson (74), Michael B. Jordan (36), Melissa McCarthy (52) und Janelle Monáe (37) auftreten. Ihnen schliessen sich zudem Glenn Close (75), Donnie Yen (59), Zoe Saldaña (44), Jonathan Majors (33) und Deepika Padukone (37) an.