Oscarverleihung: Nina Dobrev feiert schon mal vor

Schon vor der Oscarverleihung am Sonntag (12. März) wird in Hollywood kräftig gefeiert. Nina Dobrev (34) zog bei der Veranstaltung «Women In Film» (WIF) im Vorfeld der Filmpreisvergabe in einem auffälligen Hosenanzug viele Blicke auf sich. Der «Vampire Diaries»-Star trug einen roten, enganliegenden Blazer mit sehr tiefem Ausschnitt und eine passende, ausgestellte Hose.