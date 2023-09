Oskar Lafontaine wird 80: Ein Leben wie im Rausch

In der Praxis sieht das so aus: Schröder setzt fest, wie hoch die Ökosteuer wird – Lafontaine erfährt davon aus der Zeitung. Lafontaine will die internationalen Finanzmärkte regulieren und bekommt dafür keine Rückendeckung von Schröder. Dieser Zwist eskaliert: Lafontaine sieht sich als Erfüllungsgehilfe einer Politik, die er für falsch hält. Öffentlich lobt Schröder ihn noch, «aber intern werden die Brücken gesprengt», so die «taz».