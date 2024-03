Ostergottesdienst: Charles und Camilla sitzen getrennt von der Familie

Trotz seiner Krebsbehandlung wird König Charles III. (75) zusammen mit seiner Frau Königin Camilla (76) am Ostergottesdienst am Sonntag (31. März) in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor teilnehmen. Vorsorglich soll es aber einige Sicherheitsmassnahmen geben, um den erkrankten Monarchen zu schützen. So wird das Königspaar laut dem britischen «Telegraph» getrennt von der Royal Family sitzen.