Zum dritten Mal in dieser Pandemie wird an diesem Wochenende das Osterfest gefeiert. Ein Lichtblick: Dank gefallener Massnahmen können erstmals seit 2020 wieder alle Familienmitglieder die Feiertage miteinander verbringen. Und so steht auch bei vielen Stars das diesjährige Osterfest ganz im Zeichen der Familie und der Traditionen.