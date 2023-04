Ostern ohne Ei und Lamm: Die besten veganen Rezepte

Zubereitung: Zuerst die Butter in einem kleinen Topf schmelzen und leicht erwärmen. Vorsicht: Sie darf nicht zu heiss werden, damit man sie gut in den Teig einkneten kann. Danach das Mehl, den Zucker, den Vanillezucker und das Salz in einer grossen Schüssel vermischen. Die erwärmte Butter, die Pflanzenmilch und die Hefe zu den trockenen Zutaten geben und zu einem Teig verkneten. Damit der Teig glatt und elastisch wird, verwendet man am besten eine Küchenmaschine, die man für 10 Minuten kneten lässt. Den Teig lässt man für ein bis zwei Stunden bei Zimmertemperatur in einer mit einem Tuch bedeckten Schüssel gehen.