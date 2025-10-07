Österreichische Schauspielerin Lotte Ledl stirbt mit 95 Jahren

Trauer um Lotte Ledl (1930–2025). Eine der profiliertesten Darstellerinnen Österreichs ist am Sonntag im Alter von 95 Jahren verstorben. Das bestätigte ihr Sohn Alexander Riff laut ORF der APA. Eine Todesursache wird nicht genannt. Sie stand über sieben Jahrzehnte auf den bedeutendsten Bühnen der Alpenrepublik. Einem breiteren Publikum wuchs sie zudem durch Film– und Fernsehauftritte ans Herz.