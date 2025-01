Österreichische Schauspiellegende Otto Schenk mit 94 Jahren verstorben

Schenk wurde im Juni 1930 in Wien geboren. In seiner langen Karriere war er für zahlreiche Inszenierungen an internationalen Schauspiel– und Opernhäusern verantwortlich und war auch auf zahlreichen Bühnen selbst als Darsteller zu sehen. Zu Stationen des grossen Schenk zählten das Wiener Burgtheater, die Mailänder Scala und die New Yorker Metropolitan Opera. Auch im Film war der vom Publikum verehrte Schenk aktiv – selbst in ungewohnter Rolle. In der österreichischen Version des beliebten Animationsfilms «Oben» lieh er der Figur Carl Fredricksen seine Stimme.