Österreichische TV-Legende Vera Russwurm macht Schluss

Die österreichische Moderatorin Vera Russwurm (63) verabschiedet sich nach 45 Jahren vom ORF und wird Ende des Jahres ihre beliebte Talkshow «Vera» beenden. Das berichtete die «Kronen Zeitung» in ihrer Sonntagsausgabe. Die gebürtige Wienerin ist auch in Deutschland bekannt, gehörte etwa in den 1990er Jahren zum Rateteam der Show «Ja oder Nein» und zählte damals zu den wenigen Moderatorinnen in grossen Abendshows.