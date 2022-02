Ostrock-Legende Ralf «Bummi» Bursy ist gestorben

Ein DDR-Rockstar

Als Rocksänger war der in Berlin geborene Musiker vor allem in der DDR erfolgreich. Mit Hits wie «Eh die Liebe stirbt» (1986) sang er sich in die Fan-Herzen. Bis 1989 erschienen beim DDR-Plattenproduzenten Amiga mehrere Alben. «Besonders beeindruckt war ich von seinen Fähigkeiten als Skatspieler. Mit Dieter Birr (77) von den Puhdys oder Martin Schreier von Stern Meissen sassen wir oft zusammen. Bummi hatte am Ende oft die Nase vorn», erinnert sich der ehemalige Chef des Musiklabels Jörg Stempel (65) laut dem Boulevardblatt.