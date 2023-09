Oti Mabuse: «Ich stand angezogen unter der Dusche und habe geweint»

Oti Mabuse wollte sich anderen Dingen widmen

Weiter erklärte sie über ihren Mann: «Er ist also die Person, die hinter den Kulissen gesehen hat, dass ich an dem Punkt angelangt war, an dem ich dachte: ‹Ich glaube, ich bin fertig.›» Mabuse hat zudem laut «Daily Mail» in dem Podcast über die Reaktionen gesprochen: «Ich kam aus der grössten Show im Fernsehen. Jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten, in diesem Land, liebt ‹Strictly›. Die Leute sind besessen», sagte die Tänzerin, die 2015 und 2016 auch bei der deutschen Version «Let's Dance» mitwirkte. Viele hätten sie ungläubig gefragt, warum sie aufhören wolle, jetzt da sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sei.