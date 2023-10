Oti Mabuse zeigt sich mit Babybauch in London

Tänzerin Oti Mabuse (33) ist in freudiger Erwartung – und das sollen auch alle wissen. Bei den diesjährigen Glamour Women of the Year Awards in London setze sie ihren Babybauch gekonnt in Szene. Auf dem roten Teppich präsentierte sich die jüngere Schwester von «Let's Dance»–Star Motsi Mabuse (42) in einem figurbetonten Kleid der Marke Skims in Neonorange. Ihr Outfit hat sie mit stilvollen Accessoires ergänzt: einem goldenen Armreif, Kreolen sowie schimmernden Pumps in Silber.