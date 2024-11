Ottfried Fischer bezeichnet Parkinson-Erkrankung als «erträglich»

Ottfried Fischer feiert mit Paul Breitner und Theo Waigel

Fischer hatte schon 2008 öffentlich gemacht, an Parkinson erkrankt zu sein. Seinen Geburtstag habe er am Mittwoch in München gefeiert, wie die Tageszeitung berichtet. Für etwa 30 Gäste habe es Schweinebraten und Kaiserschmarrn gegeben. Dabei gewesen seien neben seiner Ehefrau Simone, mit der er seit 2020 verheiratet ist, unter anderem auch Münchens Ex–Oberbürgermeister Christian Ude (77) mit dessen Frau Edith (85), die langjährige FC–Bayern–Ikone Paul Breitner (73) mit seiner Hildegard und Theo Waigel (85), ehemaliger Bundesfinanzminister und CSU–Ehrenvorsitzender.