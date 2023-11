Ottfried Fischer: Der grosse Kabarettist wird 70

Heimat im Bayerischen Wald

Die TV–Autorin Manuela Roppert hatte für das «Lebenslinien»–Format des Bayerischen Fernsehens einen Film mit dem Titel «Ottfried Fischer und Herr Parkinson» (2022) gedreht. Dabei machte sie auch Aufnahmen in dem Bauernhaus im Bayerischen Wald, in dem Fischer mit seinem Bruder Werner aufgewachsen war. Das Team wollte unbedingt in der Bauernstube filmen, in der sie auch als Kinder viel Zeit verbracht hatten. Das Problem: Es waren einige Stufen zu überwinden. Plötzlich stand «Otti» aus dem Rollstuhl auf «und ging langsam und mit sichtlicher Anstrengung, aber unaufhaltsam die Stufen zur Stube hinauf», berichtete Roppert.