Ottfried Fischer: Seltener Auftritt beim Filmfest München

Im November feiert er runden Geburtstag

Am 7. November wird das bayerische Urgestein 70 Jahre alt. Mit den Serien «Der Bulle von Tölz» und «Der Pfundskerl» feierte Fischer die grössten Erfolge. 2008 gab er bekannt, an Parkinson erkrankt zu sein. Seine Partnerin Simone hielt fest zu ihm. Das Paar feierte gerade seinen dritten Hochzeitstag. Am 19. Juni 2020 hatten die beiden nach 14 Jahren Beziehung standesamtlich in Passau geheiratet. Im Interview mit «t-online» schwärmte er im vergangenen Jahr: «Meine Frau hat einen grossen Dienst an meinem Wohlbefinden! Sie ist eine gottbegnadete Pflegerin.»