Otto Kerns Witwe Naomi-Valeska wird heiraten: «Ich werde Prinzessin!»

Naomi-Valeska Kern (42) wird in Bälde heiraten. Das hat die 42-Jährige in der aktuellen «Gala» verraten, die ab 23. März im Handel erhältlich ist. Kern hatte ihren Ehemann, den deutschen Modeunternehmer Otto Kern (1950-2017), im Dezember 2017 verloren. Er war von dem Balkon seiner Wohnung im Fürstentum Monaco gestürzt. Nun will das ehemalige Model mit Prinz Charles-Philippe d'Orléans (50) den Bund der Ehe schliessen.