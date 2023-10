Otto Waalkes nach Kritik: «Jeder Witz hat sein Verfallsdatum»

Kaum ein anderer Komiker prägte den deutschen Humor in den letzten Jahrzehnten so extrem wie Otto Waalkes (75). Doch auch die Sketche, Auftritte, Filme und Witze von Waalkes werden im Rahmen der aktuellen Diskussionen auf den Prüfstand gestellt: Kann man bestimmte Sprüche in Anbetracht sich wandelnder Sprache und der wachsenden Empathie für Minderheiten heute noch unkommentiert senden? Zuletzt machte der WDR in diesem Zusammenhang von sich reden. Dort wurde «Die Otto–Show» aus den 1970er–Jahren mit einem Warnhinweis versehen.