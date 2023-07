Otto Waalkes wird komischerweise schon 75 Jahre alt

«Im Zweifelsfall: The Beatles»

Dass ihm auch in dieser Hinsicht kein anderer deutscher Komiker das Wasser reichen kann, bewies er im Interview mit der «Augsburger Allgemeinen», die ernsthaft von ihm wissen wollte, ob er Angela Merkel oder Horst Seehofer bevorzuge. Seine zeitlos brillante Antwort: «Merkel oder Seehofer? Das ist ja wie früher: Beatles oder Rolling Stones? Meinen Sie jetzt menschlich oder politisch? Beides? Da komme ich ja total durcheinander. Also, ich würde sagen: Merhofer - ne, Seekel... Ja, die beiden haben doch viel gemeinsam. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass beide so was Wässriges im Namen haben? See oder Meer? Ach, da kann ich mich einfach nicht entscheiden. Aber im Zweifelsfall: The Beatles.»