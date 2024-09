«Outlander» abgedreht: Stars der Serie nehmen Abschied

«Es gibt keine Worte, um die Dankbarkeit auszudrücken, die jedem einzelnen hart arbeitenden Cast– und Crew–Mitglied gebührt, das diese unglaubliche Serie zum Leben erweckt hat, und jedem einzelnen Fan, der sie mit Leidenschaft und Hingabe unterstützt», heisst es in dem Post weiter. «Outlander» sei mehr als nur eine Serie, «es ist eine Familie, und auch wenn die Dreharbeiten zu Ende gehen, gibt es noch so viel mehr auf dieser Reise, die gerade erst beginnt». Dabei geht der Sender Starz offenbar auf das angekündigte Prequel «Blood of My Blood» ein, das die Liebesgeschichte von Jamie Frasers Eltern Ellen MacKenzie and Brian Fraser erzählen soll.