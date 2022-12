«Outlander»: Der erste Trailer zur siebten Staffel ist da

Dramatische Szenen im ersten «Outlander»-Trailer

Das dramatische Video zu den neuen «Outlander»-Episoden deutet bereits einige Schlüsselmomente aus der mit Spannung erwarteten siebten Ausgabe der Serie an. So scheint das Heim der Familie Fraser in Flammen zu stehen. Löscharbeiten sind zu sehen. Claires und Jamies (Sam Heughan, 42) Tochter Brianna (Sophie Skelton, 28) bringt dem Anschein nach ein weiteres Kind zur Welt, und eine Beisetzung findet statt. Am schockierendsten wirkt indes der Anblick der zeitreisenden Hauptfigur Claire mit einer Schlinge um den Hals.