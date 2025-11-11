«Outlander» geht in die finale Runde

Die Geschichte von Claire und Jamie Fraser nähert sich dem grossen Finale: Nach zwölf Jahren und sieben Staffeln geht die Highland–Saga «Outlander» in ihre achte und letzte Runde. Der US–Sender Starz zeigt die finalen zehn Episoden ab dem 6. März 2026, wie unter anderem der «Hollywood Reporter» berichtet. In Deutschland wird die letzte Staffel voraussichtlich wieder zeitnah zur US–Ausstrahlung als digitale Kaufversion verfügbar sein.