In «Over & Out» steht Freundschaft im Mittelpunkt. Wie wichtig ist Ihnen Freundschaft persönlich?

Schwarz: Sehr wichtig. Es ist nicht immer einfach, weil ich sehr viel unterwegs bin. Mein Motto ist: «So nah und doch so fern.» Dadurch, dass ich auch wegen Dreharbeiten viel unterwegs bin und ja in Portugal lebe, kann ich nicht bei jedem Geburtstag dabei sein. Meine Freundschaften sind schon immer stark auf Kommunikation mit dem Handy, Facetime oder Zoom angewiesen. Es gibt aber auch wichtige Treffen, die mir heilig sind, für die ich alles freiräume und sage: «Egal, ich komme.» Ich tue wahnsinnig viel dafür, dass diese Freundschaften halten. Das muss man auch. Das war gar nicht so einfach jetzt in der Corona-Zeit und im Ausland. Aber das war ja für uns alle so. Es fehlte mir so sehr, die Menschen real zu sehen und in den Arm zu nehmen.