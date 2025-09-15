Owen Cooper schreibt Geschichte: Jüngster Preisträger der Emmys

«Einfach so surreal»

Der Jugendliche setzte sich gegen Javier Bardem («Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»), Rob Delaney («Dying for Sex»), Peter Sarsgaard («Presumed Innocent»), Bill Camp («Presumed Innocent») und Ashley Walters («Adolescence») durch. «Hier oben zu stehen ist einfach so surreal. Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, hatte ich nicht erwartet, jemals in den Vereinigten Staaten zu sein, geschweige denn hier», sagte Cooper in seiner Dankesrede. «Aber ich denke, der heutige Abend hat bewiesen, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man zuhört, sich konzentriert und seine Komfortzone verlässt. Vor drei Jahren war ich noch nichts. Jetzt bin ich hier. Wenn man zuhört, sich konzentriert und ein bisschen aus seiner Komfortzone heraustritt, wen kümmert es dann, wenn man sich ein bisschen blamiert?»