Ozzy Osbourne ist tot: Birmingham trauert um seine Legende

Fans versammeln sich auch in Hollywood

Doch nicht nur in seiner englischen Heimatstadt Birmingham trauern die Fans – auch in Hollywood versammeln sich zahlreiche Anhänger, um Ozzy Osbourne zu ehren. Rund 20 Jahre lebte der Musiker in Los Angeles, bevor er sich 2023 in ein Landhaus im britischen Buckinghamshire zurückzog. Vergessen wurde er in den USA dennoch nicht: Wie unter anderem der US–Sender ABC berichtet, legten Fans auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame Blumen nieder, zündeten Kerzen an und sangen gemeinsam seine grössten Hits.