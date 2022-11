Der «Fürst der Finsternis» plant eigentlich mit seiner Ehefrau Sharon (70) den Umzug in seine Heimat England. Das hatte der Kultrocker Ende August im Interview mit dem «Observer» verraten. In den USA sei «alles verdammt lächerlich», hatte er erklärt. «Ich habe es satt, dass jeden Tag Menschen umgebracht werden. Gott weiss, wie viele Menschen bei Schiessereien in Schulen erschossen wurden.» Er wolle «nicht in Amerika sterben», so Osbourne. «Ich bin Engländer», betonte er. «Ich will [dorthin] zurück. (...) Es ist einfach Zeit für mich, nach Hause zu kommen.»