Zahlreiche Fans haben sich in den vergangenen Monaten Sorgen um Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne (73) gemacht. Denn erst im Juni dieses Jahres musste sich der Ex-Frontmann von Black Sabbath in Los Angeles einer schwerwiegenden Operation unterziehen. Doch nun gab Osbourne in seiner Heimatstadt Birmingham überraschend sein Bühnen-Comeback. Vor 30.000 Zuschauern trat der Sänger gemeinsam mit Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi (74) auf.