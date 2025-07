Ozzy Osbourne: Mit diesen Worten verabschiedet er sich von seinen Fans

42.000 Fans haben am 5. Juli beim letzten Konzert von Black Sabbath noch einmal richtig abgefeiert und Ozzy Osbourne (76) von der grossen Bühne verabschiedet. Der Rocker beendete seinen allerletzten Live–Auftritt mit einigen emotionalen Worten im Villa Park Stadium in Birmingham. Im Publikum feuerten ihn auch seine Ehefrau Sharon (72) und Tochter Kelly (40) an.