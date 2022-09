Ozzy Osbourne (73) ist einfach nicht unterzukriegen. Der ehemalige Sänger der Metal-Band Black Sabbath kündigte jetzt in einem Interview mit dem «People»-Magazin an, wieder auf Tour gehen zu wollen - trotz schwerer gesundheitlicher Probleme. «Ich bin entschlossen, wieder auf die Bühne zu gehen, selbst wenn ich an ein Brett genagelt und auf Rädern transportiert werden muss», erklärte der «Fürst der Finsternis» selbstbewusst. Zuletzt trat er überraschend am 8. August vor 30.000 Zuschauern in seiner Heimatstadt Birmingham im Rahmen der Commonwealth Games auf.