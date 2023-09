Erst im Sommer hatte Metal–Legende Ozzy Osbourne (74) einen geplanten Auftritt beim Power Trip Festival wegen anhaltender Rückenprobleme absagen müssen. In einer neu erschienenen Folge des Podcasts «The Osbournes» enthüllte der 74–Jährige nun, dass er sich bald einer neuen Operation an seinem Rücken unterziehen wird. «Ich werde bald eine Epiduralanästhesie machen lassen», so Osbourne.